Екатеринбург
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Бюро переводов в Екатеринбурге

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В бюро переводов Lingva-Pro заказывают перевод сложных и простых текстов на любой язык мира. Мы понимаем, что время - деньги! Уровень нашей системы менеджмента позволяет нам не делить заказы по срочности и сложности. У нас каждый проект выполняется быстро, а также без ошибок. Наши менеджеры в любое время готовы оценить Ваш заказ за 9 минут.

Бюро переводов в Екатеринбурге – это целый набор услуг по письменному переводу. Он включает в себя верстку, редактирование графических изображений и другие сопутствующие услуги, без которых Ваша цель по донесению информации до получателя не может быть достигнута. Наши цены и условия являются одинаковыми для всех городов России и других стран. В 2020 году бизнес во всем мире пережил ряд изменений. Многие продолжили свою работу в удаленном режиме. Для бюро Lingva-Pro в Екатеринбурге эта ситуация позволила снизить цены и сделать бесплатной доставку оригиналов переводов во все населенные пункты России. Повышенный спрос на перевод, не требующий нотариального заверения или апостиля, позволил нам перейти на удаленную работу. Если Вам нужен перевод без заверения, Вы просто присылаете нам файлы, сканы или фото текстов и документов в любом виде, а их перевод получаете на электронную почту. Если же перевод должен быть заверен печатью нашего бюро, Вам не нужно никуда идти. Отправьте нам фото/скан материала на E-mail или WhatsApp и получите заверенную версию на электронную почту и, если необходимо, оригинал в ближайшем к Вам отделении Почты России в Екатеринбурге. Любые вопросы по сотрудничеству, скидкам и индивидуальным предложениям Вы можете задать по единому бесплатному контактному телефону круглосуточно, вне зависимости от региона, в котором Вы находитесь. Бюро переводов в Екатеринбурге – это круглосуточная помощь в Вашем бизнесе и Ваших делах!

Дополнительные услуги в Екатеринбурге

Все виды переводов

Технический перевод
Перевод сайтов
Юридический перевод
Экономический перевод
Медицинский перевод
Художественный перевод
Перевод документов
Перевод аудио/видео
Срочный перевод
Письменный перевод

С нами работают

АО "АэроМар-ДМ"
Рекомендательное письмо АО Аэромар
КСК Балтинвестстрой
Рекомендательное письмо КСК Балтинвестстрой
EUROCONSUS
Рекомендательное письмо EUROCONSUS
ЗАО "СДМ-ОРЕЛ"
Рекомендательное письмо ЗАО СДМ-ОРЕЛ

Euroconsus - партнер бюро переводов Lingva-Pro

Бюро переводов Lingva-Pro – система безошибочного перевода

Ваши требования к переводу и их выполнение

Ваша цель - это точная передача смысла текста или документа по средней цене в ограниченные сроки. Требования понятные. А вот способен ли любой исполнитель выполнить сразу все эти требования? Вопрос в том, что заложено в среднюю цену.

О низких и высоких ценах

Низкая цена не покрывает все расходы на качество, ведь, в соответствии с международным стандартом EN 15038:2006, в переводе должны участвовать минимум два специалиста (переводчик с редактором). Высокая же стоимость, безусловно, включает в себя затраты на качество, но, нет ли тогда риска неоправданных расходов для Вас, как для клиента?

Управление качеством и средние цены

Такие цены в нашем бюро обеспечиваются за счет системы управления качеством, направленной на постоянное совершенствование – снижение издержек, а также повышение качества путем постоянного анализа нашей работы на всех этапах и внедрения мер по повышению эффективности работы менеджеров, редакторов и переводчиков.

Что заложено в нашу цену

Наши переводчики работают в соответствии с техническим заданием и глоссарием, а также со специальным листом самоконтроля, в котором они подтверждают выполнение всех требований по качеству. Наши редакторы оценивают качество работы, а результаты проверки доводят до менеджера и переводчика. Наши менеджеры, работая с клиентами, редакторами и переводчиками, анализируют всю информацию и внедряют мероприятия, которые направлены на снижение издержек и повышение эффективности работы.

Быстро, качественно, без наценки

Если Вам нужен быстрый перевод большого объема, наши менеджеры организуют рабочую группу, состоящую из нескольких переводчиков и редакторов, работающих синхронно по единому глоссарию. В результате чего мы соблюдаем наш стандартный процесс, а Вы получаете точную копию Вашего текста или документа на другом языке без ошибок и точно в срок.

Достигайте Ваших целей вместе с нами

Понимание того, что входит в стоимость перевода, и каким образом команда специалистов работает над тем, чтобы все Ваши цели были достигнуты, позволит Вам определить исполнителя Ваших задач!

Все способы оплаты

Visa/MasterCard Банковская карта
Visa/MasterCard QIWI Wallet
Visa/MasterCard Яндекс.Деньги
Visa/MasterCard Альфа-Клик
Visa/MasterCard Промсвязьбанк

ИЛИ

Безналичный расчет
Безналичный расчет

Пришлите Ваши реквизиты на наш электронный адрес
order@lingva-pro.ru
Мы выпишем Вам счет в течение 20 минут!

Где получить оригинал перевода в Екатеринбурге

Заверенный перевод в Екатеринбурге можно получить по адресам отделений Почты России, указанным на карте

В Екатеринбурге также заказывают:

Английский Немецкий Турецкий Французский Казахский Узбекский Иврит Китайский Украинский Корейский

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