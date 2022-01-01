Ваши требования к переводу и их выполнение

Ваша цель - это точная передача смысла текста или документа по средней цене в ограниченные сроки. Требования понятные. А вот способен ли любой исполнитель выполнить сразу все эти требования? Вопрос в том, что заложено в среднюю цену.

О низких и высоких ценах

Низкая цена не покрывает все расходы на качество, ведь, в соответствии с международным стандартом EN 15038:2006, в переводе должны участвовать минимум два специалиста (переводчик с редактором). Высокая же стоимость, безусловно, включает в себя затраты на качество, но, нет ли тогда риска неоправданных расходов для Вас, как для клиента?

Управление качеством и средние цены

Такие цены в нашем бюро обеспечиваются за счет системы управления качеством, направленной на постоянное совершенствование – снижение издержек, а также повышение качества путем постоянного анализа нашей работы на всех этапах и внедрения мер по повышению эффективности работы менеджеров, редакторов и переводчиков.

Что заложено в нашу цену

Наши переводчики работают в соответствии с техническим заданием и глоссарием, а также со специальным листом самоконтроля, в котором они подтверждают выполнение всех требований по качеству. Наши редакторы оценивают качество работы, а результаты проверки доводят до менеджера и переводчика. Наши менеджеры, работая с клиентами, редакторами и переводчиками, анализируют всю информацию и внедряют мероприятия, которые направлены на снижение издержек и повышение эффективности работы.

Быстро, качественно, без наценки

Если Вам нужен быстрый перевод большого объема, наши менеджеры организуют рабочую группу, состоящую из нескольких переводчиков и редакторов, работающих синхронно по единому глоссарию. В результате чего мы соблюдаем наш стандартный процесс, а Вы получаете точную копию Вашего текста или документа на другом языке без ошибок и точно в срок.

Достигайте Ваших целей вместе с нами

Понимание того, что входит в стоимость перевода, и каким образом команда специалистов работает над тем, чтобы все Ваши цели были достигнуты, позволит Вам определить исполнителя Ваших задач!